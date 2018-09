Straubinger Tagblatt: Merkels Zukunft entscheidet sich jetzt

Straubing (ots) - Die nächsten vier Wochen entschieden überMerkels Zukunft. Die Wahlen in Bayern und Hessen geben Aufschluss,wie stark die Union noch ist. Gerhard Schröder setzte einst nacheinem Debakel in NRW vorgezogene Neuwahlen durch. Angela Merkel wirddies sicher nicht tun. Sehr wohl aber könnte sie für sich zu demSchluss kommen, dass sie zu einer Belastung für die Partei gewordenist und daher einem Neuanfang nicht mehr im Wege stehen will. Dannkönnte schon Anfang Dezember in Hamburg ein Nachfolger gewähltwerden. Das würde dann aber auch das Ende ihrer Kanzlerschaftbedeutet, hat sie doch selber immer eine Ämtertrennung abgelehnt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell