Straubinger Tagblatt: Merkels Macht schwindet

Straubing (ots) - Mit ihrer Rückzugsankündigung hat Merkeljedenfalls für eine riesige Überraschung gesorgt. Doch sollte sievorsichtig sein. Ihre Macht wird nun, nach ihrem selbst gestecktenAusstiegsweg, schneller schwinden, als es ihr lieb sein kann. Wennsie wirklich möglichst autonom über ihr Schicksal entscheiden will -was übrigens noch so gut wie keinem Spitzenpolitiker gelungen ist -sollte sie zumindest für sich bald weitere Entscheidungen treffen.Vielleicht vermag Merkel bald noch einmal zu überraschen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell