Straubinger Tagblatt: Mehrwegsystem - Was hindert uns also?

Verbraucher, Industrie und Handel sindgleichermaßen in der Pflicht. Große Discounter setzen aufEinwegflaschen, weil die für sie einfacher zu handhaben sind. So wirdes jedoch nicht gelingen, Mehrwegsysteme wieder zu stärken. Auch dieErhöhung der Recyclingquoten ist schwierig. Das Beste wäre, wennjeder bewusster einkauft und selbstkritisch überlegt, welchen Beitrager zur Eindämmung der Müllflut leisten kann. So ließe sich Druck aufdie Wirtschaft ausüben und ein Umsteuern erzwingen. Wenn möglichstviele mitmachen. Was hindert uns also?