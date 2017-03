Straubinger Tagblatt: Martin Schulz: Der Kandidat ist schwer zu fassen

Straubing (ots) - Den Schulz-Zug erst einmal fahren lassen undhoffen, dass ihm der bisher so reichlich vorhandene TreibstoffBegeisterung bald ausgeht? Auf diese Strategie setzen bislang AngelaMerkel und ihr Wahlkampfmanager Peter Tauber. Doch die Kritik amStillhalten wächst. In der Union kursiert derzeit ein Spruch, der anein Motto der Friedensbewegung erinnert: "Stell dir vor, es istWahlkampf und keiner geht hin." Die Konservativen fürchten: Je längerihre kühl wirkende Kanzlerin bei dieser Devise bleibt, desto größerwird die Gefahr, dass sie gegen den heißblütigen HerausfordererMartin Schulz am Ende ein Debakel erlebt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell