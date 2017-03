Straubinger Tagblatt: Martin Schulz' Agenda-Reformpläne: Es wäre nur ein Reförmchen

Straubing (ots) - Dass Deutschland den Sprung vom "kranken MannEuropas" zum wirtschaftlichen Vorbild für die ganze Welt geschaffthat, liegt an der Lohnzurückhaltung der vergangenen Jahre und derboomenden Weltwirtschaft. Aber eben auch an der Agenda 2010, die denDruck gerade für Langzeitarbeitslose erhöhte, weniger attraktive Jobsanzunehmen. An diesem Prinzip will auch Schulz nicht rütteln - vieleseiner Anhänger, die das gehofft hatten, werden enttäuscht sein.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell