Auf das tieferliegende Problem hat Mario Draghiimmer wieder hingewiesen, ohne dass sich wirklich Entscheidendesgeändert hätte: In manchen, vor allem südeuropäischen Euro-Ländernhat es die Politik bis heute versäumt, mit entsprechenden Reformendie Weichen für eine solide Wirtschafts- und Finanzpolitik zustellen. Erst wenn dies geschehen ist und für wirtschaftlicheStabilität in diesen Ländern sorgt, erst dann, wenn die Staatenwieder in der Lage sind, höhere Zinsen in den Haushalten zuverkraften, erst dann kann die EZB wieder umsteuern.