Straubinger Tagblatt: Machtkampf in der CSU - Weder Sympathie noch Inhalt zählt

Von "Ehrgeiz zerfressen" zu sein, kann javielleicht nichts schaden, denkt sich der bayerische Wähler. Um zubeweisen, wie toll er ist, würde Markus Söder als Ministerpräsidentordentlich wirbeln. Man muss ja den Hausmeister nicht lieben oder garheiraten. Hauptsache, er macht seinen Job gut und langt auch mal beiverstopften Toiletten hin. Hier liegt wohl auch der Grund dafür,warum die zweifellos sympathischere Wirtschaftsministerin Ilse Aignerbei diesen Umfragen immer den Kürzeren zog: zu lieb, zu harmlos.Politische Inhalte dagegen spielen bei den Auseinandersetzungen, diesich gegenwärtig in der CSU abspielen, nicht nur keine, sondern garkeine Rolle. Auch wenn gelegentlich Söder in die rechte Ecke und seinChef Horst Seehofer in das Lager der Herz-Jesu-Sozialisten geschobenwird - die Richtung ist letztlich dieselbe. Streit gibt es allenfallsum die Strategie.