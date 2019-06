Straubinger Tagblatt: Maas auf aussichtsloser Mission

Straubing (ots) - Du hast keine Chance, also nutze sie: Nachdieser Devise ist Bundesaußenminister Heiko Maas in den Iran gereist.Um das Atomabkommen zu retten und das Regime in Teheran davonabzuhalten, sein Nuklearprogramm wieder aufzunehmen. Es ist richtig,nichts unversucht zu lassen. Dennoch weiß auch Maas, dass seinUnterfangen so gut wie aussichtslos ist. Alles spricht dafür, dassder Deal tot ist. Denn die verbliebenen Vertragspartner China,Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland können ihreZusagen, dem Iran zu wirtschaftlichem Aufschwung zu verhelfen,praktisch nicht einlösen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell