Straubinger Tagblatt: Maas in Afghanistan - Später Besuch

Straubing (ots) - Seit ziemlich genau einem Jahr ist dieBundesregierung nun im Amt. So lange hat Außenminister Heiko Maas(SPD) gebraucht, um zum ersten Mal an den Hindukusch zu reisen. Aufder Prioritätenliste der Bundesregierung stehen Frieden undStabilität in Afghanistan also nicht besonders weit oben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell