Straubinger Tagblatt: Lichtblicke für die Konjunktur

Die BMW-Zahlen belegen eindrucksvoll dasbisherige Scheitern der Mobilitätswende in Deutschland. JüngsteUmfragen zeigen erneut, dass sich eine große Mehrheit der Autofahrernicht vorstellen kann, auf elektrische Gefährte umzusteigen. Sostehen noch viele Hausaufgaben an: Die Forschung mussschnellstmöglich für Alternativen zu den Lithium-Ionen-Batterien, dieIndustrie für günstigere Preise und die Politik für eine ausreichendeLadeinfrastruktur sorgen. Dann erst könnte man mit mehr Berechtigungein Licht am Ende des Tunnels für die exportorientierte deutscheWirtschaft sehen.