Straubinger Tagblatt: Koreanisches Tauwetter

Straubing (ots) - Es wird jedoch der Zeitpunkt kommen, an dem Kimknallharte Forderungen stellen wird. Zum Beispiel die Absage dergemeinsamen Militärmanöver Südkoreas und der USA. Oder dieWiedereröffnung der Sonderwirtschaftszone Kaesong, die ein wichtigerDevisenbringer für den Norden sein könnte. Auch die Aufweichung derUN-Sanktionen dürfte Kim irgendwann verlangen. Was wird er dafüranbieten? Die nachprüfbare Aussetzung seines Atomprogramms? Undwerden die USA und Präsident Donald Trump eine konstruktive Rollespielen? Ein Anfang ist der halbe Weg. Noch ist völlig offen, wohindieser die Koreaner führen wird. Dennoch: Alles, was dieAggressionsspirale durchbricht, ist zu begrüßen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell