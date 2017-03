Straubinger Tagblatt: Koalitionsgipfel: Große Kompromisse waren nicht mehr vorgesehen

Straubing (ots) - In einer ganzen Reihe von Fragen, die die SPDunter dem Begriff Gerechtigkeit zusammenfasst, dem Motto desWahlkampfs von Kanzlerkandidat Martin Schulz, waren Kompromisse nichtmehr vorgesehen. Es geht jetzt rein nach der Devise "Wir wollen ja,aber der Gegner blockiert es". Und das gilt für beide Seiten. Diegroße Koalition, die in der Sache durchaus viel bewegt hat in denvergangenen dreieinhalb Jahren, neigt sich stark dem Ende zu. DieWahrscheinlichkeit ist aber groß, dass es nach der Bundestagswahl am24. September wieder heißt: Es lebe die große Koalition.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell