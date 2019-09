Straubinger Tagblatt: Klimakonzept - Die CSU weiß, was sie will

Straubing (ots) - Teile der veröffentlichten Meinung wollenerfahren haben, dass Markus Söder mit seinem energischenKlimaschutzkurs in seiner eigenen Partei auf Widerstand stößt. DieVorstandsklausur am Wochenende lieferte dafür keine Anhaltspunkte.Eine kritische Bemerkung von Ex-Bundesverkehrsminister Peter Ramsauerbelegt noch keinen nennenswerten Gegenwind in der CSU. Den wird esauch nicht geben, denn in der CSU dürfte sich kaum jemand an derSeite von AfD und Donald Trump als Klimawandelleugner oder auch nurBremser profilieren wollen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell