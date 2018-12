Straubinger Tagblatt: Kindergeld kontrollieren

Finanztrends Video zu



Noch besser wäre es allerdings, Deutschlandkönnte sich innerhalb der EU mit der Forderung durchsetzen, dasKindergeld an die Lebenshaltungskosten in dem Land anzupassen, in demdie Kinder leben. Die EU-Kommission und osteuropäische Staaten lehneneine solche Regelung bislang ab, Österreich hat den Alleinganggewagt.