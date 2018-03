Straubing (ots) - Jungsein allein ist aber noch kein Programm,auch wenn der Wahlkampfslogan "Eine neue Generation Bayern" dasnahelegt. Die FDP und Hagen an der Spitze werden sich sehr genauüberlegen müssen, mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten sie in denWahlkampf ziehen. Ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz,der Bau einer dritten Startbahn am Flughafen München und die Freigabeder Ladenöffnungszeiten von Montag bis Samstag? Es ist schonfraglich, ob das reicht. Gerade in der bürgerlichen Mitte ist dieKonkurrenz in Bayern groß.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell