Straubinger Tagblatt: Kehrseite der Rettungsschiffe

Doch die europäischen Staaten können nichtakzeptieren, wenn die Retter den Shuttle-Service für illegaleMigration über das Mittelmeer übernehmen. Der Sprecher der MissionLifeline, deren Schiff nach sechstägiger Irrfahrt am Mittwoch inMalta einlaufen durfte, beklagt, dass "deutsche Politiker rechtenStrömungen in die Hände spielen". Genau das muss man ihm auch ebensovorhalten. Es waren vor allen der Ansturm von Flüchtlingen und seineFolgen, die dazu geführt haben, dass die AfD in Deutschland starkwurde, dass die Populisten ein Europa Zulauf erhalten und dass dieBrexit-Befürworter in Großbritannien Rückenwind bekommen haben. Werdennoch Flüchtlinge nahe der afrikanischen Küste abholt und nachEuropa bringt, spielt mit diesem Vorgehen genauso den Populisten indie Hände.