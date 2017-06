Straubinger Tagblatt: Zu Katar Trump ist gefordert

Straubing (ots) - Trump muss nun versuchen, wiederzusammenzubringen, was er selbst geteilt hat. Denn ansonsten drohtmehr Chaos, an dessen Ende sogar das Ende des Staates Saudi-Arabienstehen könnte. Für Iran wäre das der Weg zur Vorherrschaft in derGolfregion. Dann hätte Trump das Gegenteil dessen erreicht, was erselbst zu den vordringlichsten Interessen der USA erklärt hat: denIran klein zu halten.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell