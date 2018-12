Straubinger Tagblatt: Juso-Kongress - Aufmüpfige Jugend

Straubing (ots) - Denn was käme denn, wenn die SPD die Koalitionwirklich verlassen sollte? Würden ihr dann plötzlich die Sympathiender Massen zufliegen? Nein, eine Flucht aus der Koalition käme demSelbstmord aus Angst vor dem Tod gleich. Aber eine Partei kann sichnicht in Regierungsverantwortung erneuern, werfen die Kühnerts derSPD ein. Die CDU beweist gerade das Gegenteil. Bei der SPD ist esaber längst nicht mehr mit einem Wechsel an der Spitze getan. Wersollte Nahles auch nachfolgen? Kühnert etwa? Das wäre endgültig dasEnde der SPD als Volkspartei.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell