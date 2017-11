Straubinger Tagblatt: Bei den Jamaika-Verhandlungen fehlt es an Führung

Straubing (ots) - Wenn die Sondierung wirklich bis zum 16.November erfolgreich beendet werden soll, wird es an derBundeskanzlerin liegen, endlich zu tun, was ihr Job ist: zu führen.Moderieren reicht in dieser brisanten Lage längst nicht aus.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell