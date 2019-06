Straubinger Tagblatt: Italiens Schuldenberg - Ökonomisch am Ende

Straubing (ots) - So bitter das für die Italiener auch sein mag,aber der von der Regierung eingeschlagene Weg, soziale Wohltaten aufPump zu finanzieren, um dadurch Nachfrage und indirekt Wachstumauszulösen, funktioniert nicht. Man kann keine Schulden dadurchabbauen, dass man immer neue macht. Matteo Salvini, der starke Mannder Koalition in Rom, kann mit seinen Sprüchen nicht darüberhinwegtäuschen, dass er ökonomisch am Ende ist.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell