Straubinger Tagblatt: Horst Seehofer - Fernab von der Basis

Straubing (ots) - Klar, Horst Seehofer muss in Berlin liefern.Aber die Gleichung "Erfolg in Berlin ist gleich sein eigener Erfolgam Parteitag" geht nicht auf. Die Gesprächsverweigerung schwächtderzeit die CSU immer weiter. Warum eine schonungslose Aufarbeitungder Wahlschlappe die Sondierungs- beziehungsweise Koalitionsgesprächein Berlin beschädigen sollten, bleibt zudem ziemlich unklar. DennSeehofer hätte sich an die Spitze einer inhaltlichen Erneuerungstellen und vor allem die Basis an die Hand nehmen können. Mit seinemderzeitigen Agieren aber stärkt Seehofer nur seine Gegner - innerhalbund außerhalb der Partei.