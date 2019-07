Straubinger Tagblatt: Hongkong - China wird reagieren

Straubing (ots) - Darum wird sich die Partei mit noch größeremEifer daran machen, der Freiheit in Hongkong den Garaus zu machen.Nicht mit einem spektakulären Ereignis wie dem Tiananmen-Massaker vor30 Jahren mit unzähligen Toten. Doch wird China noch mehr Energiedarauf verwenden, die Anführer der Proteste sowie derDemokratiebewegung zum Schweigen zu bringen. "Ein Land, zwei Systeme"- diese Devise war nie etwas anderes als eine Beruhigungspille. DieGewaltexzesse haben den Behörden ein Alibi für ein verschärftesVorgehen gegeben. Carrie Lam dürfte sehr bald das Feld räumen müssen.Die eigentlichen Machthaber haben die Lage in Hongkong falscheingeschätzt. Das wird ihnen so bald nicht wieder passieren.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell