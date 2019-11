Straubinger Tagblatt: Grundrente - Der Krach ist nur verschoben

Straubing (ots) - Die geplante Prüfung, die jetzt Bedarfsprüfung genannt wird,scheitert schlichtweg an der Praxis. Und die geplante Gegenfinanzierung desRentenzuschlags ist pures magisches Denken. Sich etwas ganz fest zu wünschen,sorgt eben nicht dafür, dass schlussendlich das nötige Geld in der Staatskasselandet. Der Kompromiss zur Grundrente fällt durch den Realitätstest. Genau daswird in der Koalition für Ärger sorgen, wenn es im Bundestag an die Umsetzung inGesetzestexte geht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell