Straubinger Tagblatt: Grünen-Parteitag - Auf dem Weg zur Kanzlerpartei?

Der Parteitag in Bielefeld wurde zur Kampfansage an diepolitischen Konkurrenten. Die Grünen trugen sie aber nicht verbissen, sondernmit einem Lächeln vor. Die SPD laboriert derweil weiter an sich selbst, die CDUverstrickt sich in einen griesgrämigen Machtkampf. Derzeit kommen die Grünen inden Umfragen solide auf die Marke von 20 Prozent. Ein guter Wahlkampf könnte siebis auf 25 Prozent führen. Bei anhaltender Schwäche von CDU und CSU kann dieeinstige Anti-Partei dann mit Glück sogar Kanzlerpartei sein.