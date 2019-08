Straubinger Tagblatt: Große Koalition - Arbeiten statt jammern

Straubing (ots) - Statt herumzujammern und sich mit sich selbst zubeschäftigen, sollte Schwarz-Rot den Wählerauftrag erfüllen.Vorgezogene Neuwahlen kann sich dieses Land nämlich nicht leisten. Am1. September sind die Wahlen im Osten, die das politische Gefüge lautder bisherigen Umfragen gehörig durcheinanderwirbeln werden unddeshalb eine starke, ordnende Hand in Berlin verlangen. Am 20.September tagt das Klimakabinett, das bahnbrechende Beschlüsse unteranderem für eine CO2-Steuer fassen wird. Überhaupt das Klima: Dürre,Stürme, Wasserknappheit sind Herausforderungen, die von der Politikschnell beantwortet werden müssen. Weitere Stichwörter in diesemZusammenhang sind Plastikmüll, Elektromobilität, Wirtschaftsflaute,Iran-Konflikt, Donald Trump und die deutsche EU-Ratspräsidentschaftin der zweiten Jahreshälfte 2020.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell