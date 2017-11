Straubinger Tagblatt: Großbaustelle Pflege

Straubing (ots) - Unverändert dramatisch ist die Situation beimPflegepersonal. Schon jetzt ist der Mangel an Fachkräften groß - under wird sich weiter verschärfen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wirddie Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit rund 2,8 Millionen auf gutfünf Millionen steigen, doch gleichzeitig sinkt die Zahl der Menschenim erwerbsfähigen Alter. Der Pflegeberuf gilt als unattraktiv,schwer, belastend und schlecht bezahlt. Das muss sich dringendändern. Denn was nützt es, wenn zwar mehr Geld im System ist und derLeistungskatalog ausgeweitet wird - aber viel zu wenige Menschen dasind, diese Leistungen auch zu erbringen?Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell