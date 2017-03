Straubinger Tagblatt: Glücksindex: Wir brauchen mehr Gelassenheit

Straubing (ots) - Es lohnt durchaus ein Blick in den hohen Norden,um zu schauen, was die Wikinger vielleicht besser machen. Hierzulandeist es zum Beispiel ein mühsames Unterfangen, das Berufslebenfamilienfreundlicher zu gestalten. Überstunden werden in vielenBetrieben vorausgesetzt. Wer hingegen in Norwegen abends noch im Bürositzt, muss damit rechnen, von seinem Chef gefragt zu werden, ob ervielleicht Hilfe braucht. Das mag auch übertrieben sein. Etwas mehrGelassenheit würde uns jedoch manchmal gut tun.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell