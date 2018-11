Straubinger Tagblatt: Generaldebatte - Merkels politisches Vermächtnis

Straubing (ots) - So markiert der Jahreswechsel eine Zäsur. Auchwenn Angela Merkel in der Generaldebatte keine Anzeichen vonAmtsmüdigkeit oder gar Resignation zeigte, klang ihre Rede doch anmancher Stelle bereits wie ihr politisches Vermächtnis. Als sie dengroßen Bogen vom Ende des Ersten Weltkriegs und den Fehlern derNachkriegsordnung über den Zweiten Weltkrieg und die Gründung derVereinten Nationen und der Europäischen Union bis zumUN-Migrationspakt schlug und für eine vertiefte globaleZusammenarbeit warb, hatte dies fast schon den Charakter einespolitischen Testaments. Vor allem gewährte die sonst so spröde undnüchterne Kanzlerin einen Einblick in ihr Innerstes, was sie bewegt,was sie leitet und antreibt. Das hätte sie schon früher machen sollen- und nicht erst jetzt, da es, wann auch immer und wie auch immer, zuEnde geht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell