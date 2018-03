Straubinger Tagblatt: Mit dem Gendern nicht übertreiben

Straubing (ots) - Ausgrenzend ist, wenn sie geringere Chancenhaben, im Job voranzukommen, wenn die weniger verdienen, wenn siesich alleine um Kindererziehung, Haushalt oder Pflege der Angehörigenzu kümmern haben. Mit einem Anhängsel an ein Substantiv oder derzusätzlichen Verwendung der weiblichen Form ist Frauen nichtgeholfen. Wer so formulieren will - bitteschön. Doch sollte es nichtSache des Staates oder von Richtern sein, solchen Sprachgebrauchvorzuschreiben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell