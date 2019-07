Straubinger Tagblatt: Gegen deutsche Interessen

Straubing (ots) - Eine rein europäische Mission hätte womöglichhelfen können, die Wogen etwas zu glätten und die Hitzköpfe inTeheran und Washington auseinanderzuhalten - insbesondere dann, wennein Marineeinsatz mit neuen diplomatischen Vorstößen verbundengewesen wäre. Denn Deutschland hat nach wie vor funktionierendeGesprächsfäden in den Iran hinein, die sich noch als nutzbringenderweisen könnten. Doch ein Einsatz unter Führung der USA könnte dieSpannungen weiter erhöhen. Am Ende könnte sich Deutschland gar ineinem Krieg zwischen USA und Iran wiederfinden, was Berlin in keinemFall will.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell