Straubinger Tagblatt: Für die SPD wirkt Martin Schulz wie eine Vitaminbombe

Der große Vorteil von Martin Schulz ist, dass erim Gegensatz zu seinen gescheiterten Vorgängern Steinmeier undSteinbrück nie in der Bundespolitik tätig war, nie der Regierungangehört hat und ohne die Einbindung in die Bundestagsfraktion wie indas Kabinett frei und unabhängig auftreten wird. Ohne diese Fußfesselkann Schulz als frische Kraft von außen glaubwürdiger, als es Gabrielgekonnt hätte, den versprochenen Neuanfang verkörpern. Für die SPDwirkt Schulz wie eine Vitaminbombe - sie glaubt wieder an sichselber.