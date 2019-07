Straubinger Tagblatt: Frankenstein-Forschung

Straubing (ots) - Millionen unheilbar Kranke hoffen auf neuePerspektiven der Gentechnik und der Stammzellforschung. Hierzulandehat der Gesetzgeber enge Grenzen gesetzt, in anderen Teilen der Weltwerden sie - wie in Japan und China oder in Großbritannien - immerweiter aufgeweicht. Das aber darf für Deutschland kein Maßstab sein.Hier gehen Wissenschaftler sehr verantwortungsvoll mit der sensiblenThematik um. Und das sollte auch in Zukunft so bleiben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell