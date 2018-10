Straubinger Tagblatt: Fataler Weg für Brasilien

Straubing (ots) - So will er Korruption und Gewalt bekämpfen.Dabei denkt er nicht nur an rechtsstaatliche Mittel. Er findet esrichtig, wenn Polizisten mit Verbrechern kurzen Prozess machen undsie erschießen. Respekt vor den Institutionen wie den Gerichten kennter nicht. Dafür ist der Reserveoffizier ein glühender Anhänger desMilitärs. Er schwärmt von der Militärdiktatur, Generale werden inseinem Kabinett platz nehmen. Allerdings: Seine Partei verfügt imParlament nur über zehn Prozent der Sitze. Eine Staats- undVerfassungskrise ist programmiert. Denn für eines ist Bolsonaro nichtbekannt: Dafür, dass er die Kunst des Kompromisses beherrscht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell