Straubinger Tagblatt: Falsche Erwartungen bei Abschiebungen

Straubing (ots) - Vielen Menschen droht Gefahr durch die Schergenvon Diktator Assad oder die Terroristen des IS. Drohender Folter,Hinrichtung oder Ermordung dürfen nach deutschem Recht auchVerbrecher nicht ausgesetzt werden. Ganz abgesehen davon sindAbschiebungen nach Syrien schon praktisch kaum möglich, weil es wedereine deutsche Botschaft in Damaskus noch Flugverbindungen gibt. Werjetzt so tut, als wären Rückführungen nach Syrien schon bald möglich,riskiert Enttäuschung und einen weiteren Vertrauensverlust in dieAsylpolitik.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell