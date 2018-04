Straubinger Tagblatt: Fake News - Das Ende des Algorithmus

Straubing (ots) - Was die EU zwar nicht sagt, aber de facto vonFacebook & Co verlangt, ist nicht weniger als das Abschaffen derdigitalen Alleinherrschaft jenes Algorithmus, der Botschaften,Nachrichten und Mitteilungen lenkt und an geeignete User verteilt.Was nun passiert, ist die Wiedereinführung der menschlichen Instanzals wichtigstem, weil wertendem Kontrollmechanismus. Denn die sichselbst überlassene digitale Technik bedroht zentraleErrungenschaften, wenn sie in die falschen Hände gerät: Demokratie,Vertrauen, Glaubwürdigkeit. Insofern geht Brüssels Aufforderung weitüber das hinaus, was der etwas unverbindlich klingendeMaßnahmenkatalog meint. Die traditionellen Medien wie Zeitung, Radiound Rundfunk beziehen ihre Glaubwürdigkeit aus einer sortierenden undeinordnenden Redaktion im Hintergrund. Bei Portalen wie Facebook undanderen gibt es diese Instanz nicht. Ein schwerer Fehler.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell