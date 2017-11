Straubinger Tagblatt: Fahrenschon nicht mehr zu halten

Straubing (ots) - Ach, hätte er doch nur einen Sexskandal gehabt.Dann wäre es wenigstens nur peinlich. Aber was ist es, wenn deroberste Sparkassenmann des Landes und einstige Chef der bayerischenSteuerverwaltung nicht weiß, wann man seine Steuererklärung abzugebenhat? Georg Fahrenschon hat jetzt erst mal ein Verfahren am Hals unddie Sparkassen wollen sich diese Verwicklung ihres einstigen Starsoffenbar auch nicht nicht mehr lange mit ansehen. Seine Tage in demgut dotierten Amt sind wohl gezählt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell