Straubinger Tagblatt: Fachkräftemangel - vieles läuft schief

Es wird in Kauf genommen, dass ein hoher Anteilvon Migranten keinen Berufsabschluss und somit keine Chance auf demArbeitsmarkt hat. Frauen sind nur in Portugal noch weniger amBerufsleben beteiligt als in Deutschland. Firmen rufen lieber nachPersonal aus dem Ausland, statt Berufseinsteiger einzustellen undältere Mitarbeiter zu qualifizieren. Bildungspolitiker und Kommunenhaben viele Hauptschulen zu Restschulen verkommen lassen, stattSchüler dort fit für die Lehre zu machen. Wertvolles Potenzial liegtbrach, das darauf wartet, erschlossen zu werden. Kräfte aus demAusland gehen hingegen womöglich wieder in ihre Heimat, wenn es dortwirtschaftlich aufwärts geht. Nachhaltige Fachkräfteplanung siehtanders aus.