Straubinger Tagblatt: FDP-Bundesparteitag - Auch Bedenken können liberal sein

Straubing (ots) - Was vom Wahlkampf hängen blieb, sind vor allemdie schicken Lindner-Fotos in Schwarz-Weiß. Fortschrittsglaubenstrahlen sie aus. Die Botschaft ist: Wir sind leistungsorientiert,modern und international - was sich schon am hohen Englischanteil derSlogans zeigen soll. "Digital first, Bedenken second" war so einSpruch. Auf Deutsch sollte er wohl bedeuten, dass das Land dieDigitalisierung nicht weiter verschlafen dürfe. Doch dass es geradeaus liberaler Sicht töricht wäre, angesichts des tatsächlichen undmöglichen Missbrauchs von Daten keine Bedenken zu haben, das hatinzwischen auch Christian Lindner verstanden. Der gläserne Bürger,totale Überwachung im Netz, das sind Szenarien, denen ganz besondersdie FDP entgegentreten muss.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell