Straubinger Tagblatt: Europäischer Rechnungshof zu Grenzkontrollen - Lücken bei der Sicherheit

Straubing (ots) - Dieses Papier darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Es kannnicht sein, dass die Sicherheitspolitiker in Brüssel, aber auch in denNationalstaaten nach immer weiteren Infosammlungen rufen, während dievorhandenen Dateien nicht einmal ordnungsgemäß genutzt werden können. Zu denGrundvoraussetzungen des Schengen-Raums gehört ein effizienter Schutz derAußengrenzen. Wenn der nicht gewährleistet ist, steht nicht nur die innereSicherheit, sondern auch die Reisefreiheit auf dem Spiel. Weil dann immer mehrLänder verständlicherweise wieder auf eigene Kontrollen an ihren Grenzen setzen.