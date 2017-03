Straubinger Tagblatt: Zu Essen Auf der Hut sein

Straubing (ots) - Zumindest hat der IS erreicht, dass wir einStück weit unsere Unbefangenheit eingebüßt haben. Dass wir den jungenMann mit Rucksack, "dunkelhäutiger Hauttyp", wie es inPolizeiberichten mitunter heißt, in der U-Bahn oder imEinkaufszentrum mit Misstrauen begegnen. Dass wir überlegen, ob wirdiese oder jene Veranstaltung nicht besser meiden sollten. Doch esgilt, nicht in Panik zu verfallen. Terror ist zu einem Lebensrisikogeworden, das die Gesellschaft, die Politik und die Behörden vorpermanente Herausforderungen stellt. Dennoch müssen wir versuchen,uns so wenig wie möglich davon im Alltag beeinträchtigen zu lassen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell