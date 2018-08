Straubinger Tagblatt: Erdogan hat kein Entgegenkommen verdient

Straubing (ots) - Unterdessen sitzen unzählige Menschen weiter zuUnrecht in türkischen Gefängnissen, oft war ihr einziges"Verbrechen", sich kritisch über die Regierung geäußert zu haben.Nun, da die Türkei in ihrer selbst verschuldeten Not plötzlich wiederNähe und Hilfe der zuvor so gern geschmähten Bundesregierung sucht,lässt Erdogan mal eben eine Deutsche frei. Doch solange der Präsidentdiese zynische Geisel-Politik betreibt, verbietet sich jedes deutscheEntgegenkommen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell