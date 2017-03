Straubinger Tagblatt: Zu Erdogan Erdogan disqualifiziert sich selbst

Straubing (ots) - Gleichwohl sind die Bundesregierung wie diePolitik in Deutschland insgesamt gut beraten, sich nicht auf ErdogansNiveau herabzulassen. Es ist ein Ausdruck von Stärke, nicht mit dergleichen Maßlosigkeit zu antworten. Wenn Erdogan oder andereMitglieder seiner Regierung glauben, in Deutschland auftreten zumüssen, sollen sie dies in aller Offenheit rechtzeitig anmelden unddie Entscheidungen der zuständigen Behörden akzeptieren. Das istdemokratisches und rechtsstaatliches Verhalten. Alles anderedisqualifiziert sich vor der gesamten Weltöffentlichkeit von selber.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell