Straubinger Tagblatt: Zu Erdogan: Die Daumenschrauben zeigen

Straubing (ots) - Erdogan will die Eskalation.Wäre es nicht an derZeit, ihm den Gefallen zu tun? Und ihm in der Sprache zu antworten,die er versteht? Nicht, indem man ihn etwa als "Hitler vom Bosporus"beschimpft. Auf das primitive Niveau sollte sich Europa nichtbegeben. Die EU könnte sich ausnahmsweise ein Vorbild an Russlandnehmen. Auch Moskau gegenüber meinte Erdogan, ausflippen zu müssen.Präsident Wladimir Putin hat ihm eine Lektion erteilt. Nach wenigenWochen rutschte Erdogan auf einer Schleimspur in den Kreml.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell