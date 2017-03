Straubinger Tagblatt: Zu Erdogan/AKP Erdogan stilisiert sich zum Opfer

Straubing (ots) - Vorerst Keine Wahlkampfauftritte türkischerPolitiker mehr in Deutschland - die Ankündigung aus Ankara kamüberraschend. Und sie ist im Ergebnis erfreulich. Doch der türkischeMachthaber Recep Tayyip Erdogan, der sich im April per Referendumquasi zum Alleinherrscher wählen lassen will, wird versuchen, jedenAnschein vermeiden, er sei vor der Bundesregierung eingeknickt. Diehatte sich zuletzt immer konsequenter gegen die eskalierendenProvokationen aus der Türkei gestellt, die in unsäglichenNazi-Vergleichen gipfelten. Gut so.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell