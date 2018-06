Straubinger Tagblatt: Endzeitstimmung in der GroKo

Straubing (ots) - Die seit dem Herbst 2015 nur äußerst mühsamgekitteten Differenzen in der Ausländerpolitik, die im Wahlkampf undin den Koalitionsverhandlungen mit eher wolkigen Absichtserklärungenübertüncht wurden, sind nun in voller Wucht wieder ausgebrochen. DieRegierung, kaum im Amt, steht am Abgrund, es herrschtKanzlerinnendämmerung. Der Konflikt wurde nur vertagt, eine Lösungist unverändert nicht in Sicht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell