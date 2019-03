Straubinger Tagblatt: Endlich Klarheit zu Rüstungsexporten

Finanztrends Video zu



mehr >

Straubing (ots) - Klar, man darf als Nation Waffenexporte an sichauch ablehnen und damit den heimischen Industriesektor vom Marktnehmen. Doch der deutsche Wankelmut und die Unberechenbarkeit stoßendie Partner immer häufiger vor den Kopf. Wie auch immer Deutschlandsich entscheidet, es muss erklären, was es unter Bündnisfähigkeitversteht und wie es diese mit Leben erfüllen will. Sonst verkommendie ständig wiederholten Bekenntnisse zu mehr internationalerVerantwortung zur völlig hohlen Phrase.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell