Straubinger Tagblatt: Endlich Ende des NSU-Prozesses in Sicht

Straubing (ots) - Während des Prozesses hat sich die Hoffnung derHinterbliebenen schon zerschlagen, der gesamte NSU-Komplex und seineHintergründe könnten aufgeklärt werden. Viele Fragen wurden nichtbeantwortet. Die Rolle der Sicherheitsbehörden bleibt nebulös. Dochdas Gericht konnte gar nicht sämtliche Erwartungen erfüllen. Es mussnun alles, was es in den vielen Sitzungen gehört und gesehen hat,nüchtern bewerten und auch Zschäpes Schlusswort berücksichtigen. Wieglaubwürdig sind ihre Reue, ihr Bedauern, ihr Mitgefühl für dieAngehörigen und ihre Distanzierung vom Rechtsextremismus? Auch beibesonders abscheulichen Verbrechern und in Zschäpes Fall gilt: ImZweifel für die Angeklagte. Wie auch immer das Urteil ausfällt:Fortsetzung vor dem Bundesgerichtshof nicht ausgeschlossen.