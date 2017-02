Straubinger Tagblatt: Zu EU/USA Europa steht auf

Straubing (ots) - Zumindest das darf sich US-Präsident DonaldTrump als Erfolg an die Fahnen heften. Der Druck aus Washington istzwar nicht neu - auch Vorgänger Barack Obama hat von den Europäernmehr Selbstverantwortung gefordert. Sie reagieren aber erst jetzt.Spät, aber nicht zu spät. Dabei haben die europäischen Regierungennoch ein hartes Stück Arbeit vor sich. Denn die Verschlankung derBeschaffung von Panzern und Co. ist das wohl am leichtesten zulösende Kapitel der Eigenverantwortung. Wenn es um die Frage derBefehlsgewalt, um Standorte von Hauptquartier und Einsatzleitungengeht, wird man sich in die Haare kriegenPressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell