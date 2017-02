Straubinger Tagblatt: Zu EU/Türkei Neue Formen der Partnerschaft

Straubing (ots) - Das Gerede von Mitgliedern erster und zweiterKlasse geht in die falsche Richtung. Die Gemeinschaft gerät schonheute mit ihren 28 Ländern an den Rand der Unregierbarkeit, weil dieInteressenlagen zwischen Ost und West, Nord und Süd zuunterschiedlich sind. Selbst die Institutionen, in denen jedervertreten und manche kleine Mitglieder sogar rechnerisch aufgewertetwerden müssen, damit sie gegenüber den Großen nicht durchfallen, sindlängst überfordert.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell