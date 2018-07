Straubinger Tagblatt: EU-China-Gipfel - Noch nicht reif genug

Straubing (ots) - Die EU weiß, dass China ein sehr anstrengenderund hungriger Partner sein kann. Wann auch immer Peking in denvergangenen Jahren Marktöffnungen versprach und umfangreiche neueHandelsprojekte wie die Seidenstraße auf den Weg brachte, stelltesich hinterher heraus, dass es vor allem um Garantien füreinheimische Unternehmen ging. Marktabschottung, das Absaugen vonwestlichem Know-how, die nicht enden wollenden Verstöße gegenUrheberrechte in fast allen Bereichen - all das passt nicht zu denBekenntnissen für einen fairen Welthandel. Und es bremst das, wasPeking und Brüssel jetzt eigentlich bräuchten: einenverantwortungsvollen Umgang miteinander, um die Potenziale beiderMärkte zu entwickeln und auf der internationalen Bühne Konfliktebefrieden zu können. Doch dazu scheint China noch nicht reif genug.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell